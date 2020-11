Presenza di ossido di etilene, Ministero della Salute richiama cornetti ai cinque cereali



Il ministero della Salute ha comunicato la decisione di richiamare per rischio chimico i cornetti ai cinque cereali e frutti di bosco di Toulon Croisssanteria, messi in commercio dalla Dipral Srl, per la presenza di una sostanza non autorizzata come l’ossido di etilene nei semi di sesamo provenienti dall’India.

