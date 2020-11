Previsioni meteo 1 dicembre: arriva l’inverno con freddo e neve fino in pianura



Le previsioni meteo di domani martedì 1 dicembre indicano che il mese che sta per iniziare avrà caratteristiche tipicamente invernali. Arriveranno quindi freddo, piogge e anche la neve fino a quote molto basse. In generale le temperature subiranno un’importante diminuzione lungo tutta la penisola.

