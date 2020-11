Previsioni meteo 19 novembre: sole con anticiclone in rimonta, ma presto arriverà il freddo



Le previsioni meteo di domani giovedì 19 novembre indicano che sarà una giornata con sole prevalente, salvo ultime piogge in particolare in Calabria e in Sicilia. Assisteremo in queste ore a una rimonta dell’anticiclone, ma destinata a non durare a lungo. In serata si avvertiranno già i primi segnali di un drastico cambiamento.

