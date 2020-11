Primario di rianimazione scrive ai negazionisti: “Non credete al Covid? Venite in tour in reparto”



Il messaggio rivolto ai negazionisti dal dottor Michele Grio, primario di rianimazione a Rivoli (Torino): “Non ci credete? Bene, organizziamo da domani tour guidati in Rianimazione e nei reparti Covid: sarà per me un piacere farvi personalmente da guida e condurvi in un piacevolissimo viaggio in quello che per noi è un girone dantesco”.

Continua a leggere



Il messaggio rivolto ai negazionisti dal dottor Michele Grio, primario di rianimazione a Rivoli (Torino): “Non ci credete? Bene, organizziamo da domani tour guidati in Rianimazione e nei reparti Covid: sarà per me un piacere farvi personalmente da guida e condurvi in un piacevolissimo viaggio in quello che per noi è un girone dantesco”.

Continua a leggere

Continua a leggere