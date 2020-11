Puglia, terapie intensive al limite. Gli anestesisti: “Dovremo scegliere chi intubare e chi no”



Antonio Amendola, presidente dell’Aaroi-Emac (Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani – Emergenza Area Critica) “Secondo i miei dati ormai siamo vicini al momento in cui in ospedale si comincerà a scegliere chi intubare e chi no”. In Puglia sono occupati 198 posti di terapia intensiva: ne restano liberi solo 65.

