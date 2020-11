Quali Regioni passano in zona gialla e arancione: tutte le novità e le regole da seguire



I dati settimanali del monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità descrivono una situazione epidemiologica in miglioramento su tutto il territorio nazionale. Per questo motivo alcune Regioni possono cambiare colore e passare a misure meno restrittive: Lombardia, Piemonte e Calabria passano da zona rossa ad arancione, mentre Liguria e Sicilia da arancione a gialla. Cosa cambia con le nuove regole Regione per Regione.

