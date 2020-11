Quando si tornerà a scuola, Azzolina: “Ragazzi rientreranno in classe in modo graduale”



“Noi da parte nostra dobbiamo programmare e preparare secondo una linea prudenziale. Ma il governo ha interesse a che i ragazzi tornino in classe, lo faremo in modo graduale”: la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, conferma che il governo è al lavoro per consentire a tutti gli studenti di rientrare a scuola il prima possibile. Ma quando riapriranno le scuole? E in che modo?

Continua a leggere



“Noi da parte nostra dobbiamo programmare e preparare secondo una linea prudenziale. Ma il governo ha interesse a che i ragazzi tornino in classe, lo faremo in modo graduale”: la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, conferma che il governo è al lavoro per consentire a tutti gli studenti di rientrare a scuola il prima possibile. Ma quando riapriranno le scuole? E in che modo?

Continua a leggere

Continua a leggere