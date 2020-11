Ragusa, neonato gettato nella spazzatura con cordone ombelicale attaccato: salvato da passante



Sospettando potesse trattarsi di un cucciolo di animale gettato via, la persona si è avvicinata e ha aperto il bidone scoprendo però che si trattava in realtà di un neonato che piangeva disperato. Il bimbo era stato avvolto in una copertina e poi messo dentro un sacchetto e infilato nel bidone. Ricoverato ma sta bene.

