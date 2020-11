Raoul Bova: “Oltre a dirti che sei bello fa piacere quando apprezzano i tuoi ruoli”



In un’intervista rilasciata al programma radiofonico “I Lunatici”, Raoul Bova ha fatto una lunga chiacchierata parlando di sé, della sua crescita personale e professionale, quando il lavoro di attore era solo secondario e lontano dalla possibilità di diventare qualcosa di concreto. E in merito alla diversità dei ruoli affrontati in questi anni, ammette che “la bellezza era la cosa più preponderante rispetto alla bravura”, ma è soddisfacente quando il pubblico riconosce il talento di un artista.

Continua a leggere



In un’intervista rilasciata al programma radiofonico “I Lunatici”, Raoul Bova ha fatto una lunga chiacchierata parlando di sé, della sua crescita personale e professionale, quando il lavoro di attore era solo secondario e lontano dalla possibilità di diventare qualcosa di concreto. E in merito alla diversità dei ruoli affrontati in questi anni, ammette che “la bellezza era la cosa più preponderante rispetto alla bravura”, ma è soddisfacente quando il pubblico riconosce il talento di un artista.

Continua a leggere

Continua a leggere