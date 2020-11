Respinta la denuncia di Johnny Depp al Sun, “picchiatore di mogli” non fu diffamazione



L’Alta Corte di Londra ha rigettato la denuncia per diffamazione di Johnny Depp al tabloid The Sun che, sulla base della testimonianza dell’ex moglie Amber Heard, lo aveva definito “picchiatore di mogli”. Secondo il giudice Andrew Nicol non fu diffamazione. Il rigetto della denuncia arriva dopo mesi di udienze.

