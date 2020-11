Rezza (ISS): “Zone rosse e arancioni? Non abbiamo ancora deciso come dividere le regioni”



Secondo Gianni Rezza dell’Istituto superiore della Sanità “siamo di fronte a una riemergenza epidemica, attesa dopo la relativa pausa estiva. Il trend è in aumento, come dimostra il bollettino di oggi con oltre 30mila nuovi casi in 24 ore. Le Regioni più colpite sono la Lombardia, il Piemonte e la Campania che registrano molti positivi. ma ancora non abbiamo definito quali andranno nelle aree rossa, arancione e gialla del nuovo Dpcm”.

