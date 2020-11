“Ridateci i fuochi o vi ammazziamo”: 3 poliziotti sequestrati durante il funerale a Palermo



“Dovete morire, dovete buttare il sangue, se non ci andate a prendere i fuochi e ce li date, vi ammazziamo sbirri di merda” sono solo alcune degli insulti e delle minacce rivolte ai poliziotti che erano intervenuti per far rispettare le norme anticovid durante il funerale di un 17enne a Palermo. Tre agenti sono stati picchiati e accerchiati in una scuola.

Continua a leggere



“Dovete morire, dovete buttare il sangue, se non ci andate a prendere i fuochi e ce li date, vi ammazziamo sbirri di merda” sono solo alcune degli insulti e delle minacce rivolte ai poliziotti che erano intervenuti per far rispettare le norme anticovid durante il funerale di un 17enne a Palermo. Tre agenti sono stati picchiati e accerchiati in una scuola.

Continua a leggere

Continua a leggere