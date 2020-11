Ritorno a scuola per tutti i primi di gennaio: spunta ipotesi riduzione Dad dal 14 dicembre



Il governo sta valutando in queste ore, su spinta di M5s e Italia viva, la possibilità di prevedere nelle aree meno a rischio una riduzione della didattica a distanza già dal 14 dicembre. L’orientamento dell’esecutivo per il momento sembra quello di riaprire le scuole per tutti solo dal prossimo 7 gennaio.

