Ro Marcenaro morto per Covid, addio al noto fumettista: aveva 83 anni



Il mondo della cultura e dell’arte piange Ro Marcenaro, il noto fumettista originario di Genova ma che viveva a Stiolo di San Martino in Rio, nel Reggiano. Fu tra i primi a fare disegno animato in Italia, realizzando spot pubblicitari (il più famoso è quello degli anni ’70 del Fernet Branca realizzato con plastilina), ma anche videoclip musicali come l’album ‘Matto come un gatto” di Gino Paoli.

