Roberta Ragusa, il supertestimone Loris Gozi contro Antonio Logli: “Ora basta, lo querelo”



“La situazione è diventata insostenibile, non ce la faccio più”. Loris Gozi ha annunciato querela nei confronti di Antonio Logli, l’uomo che la sua testimonianza ha contribuito a mandare in carcere per l’omicidio di Roberta Ragusa. Antonio Logli, infatti, ha sostenuto recentemente che la testimonianza di Gozi sia ‘falsa’. La notte del delitto lo dive litigare in auto con la moglie Roberta.

