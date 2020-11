Rodolfo Laganà ai funerali di Gigi Proietti, l’arrivo in carrozzella e le lacrime: “Lui è Roma”



Rodolfo Laganà è arrivato ai funerali di Gigi Proietti in carrozzella, accompagnato dal suo inseparabile figlio Filippo. Come è noto, l’attore soffre da tempo di una forma di sclerosi multipla con cui convive da tempo. Ha lasciato un ricordo per il suo amico e maestro: “Mancherà a me e mancherà a tutta Roma. Gigi è la città di Roma, l’ha cantata e l’ha recitata in tutti i modi. Per me, Gigi sarà sempre accanto a me”.

