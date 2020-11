Salvatore, il mister gay lotta contro leucemia e Covid: “Sto male, come fa la gente a non credere?”



A raccontare l’esperienza con il Coronavirus è Salvatore Inguì, il mister gay d’Italia. Per lui la situazione non è facile poiché nonostante il Covid-19 deve lottare quotidianamente contro la leucemia. Da giorni i sintomi sono arrivati tutti. “È una brutta malattia, sfido tutti quelli che non credono al virus, di provare queste sensazioni di sofferenza”.

