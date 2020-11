Scuola, apertura rinviata a gennaio: il rientro in classe solo dopo le feste natalizie



La decisione non è ancora definitiva, ma il governo sembra intenzionato a cedere alla pressioni delle Regioni e a rinviare la riapertura della scuola a gennaio, dopo le festività natalizie. La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, puntava al rientro in classe già il 9 dicembre per le scuole superiori (ora in Dad), ma l’ipotesi del rinvio a dopo le feste sembra la più probabile.

