Scuola, bozza nuovo Dpcm: mascherine obbligatorie per gli studenti anche al banco



La bozza del nuovo dpcm che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si appresta a firmare nelle prossime ore, prevede non solo la didattica a distanza al 100% per le scuole superiori, ma anche l’obbligo di indossare le mascherine al banco per gli studenti delle scuole elementari e medie. Vediamo tutte le possibili novità per il mondo della scuola.

