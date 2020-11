Scuola, il governo valuta la didattica a distanza per tutti gli studenti dalla terza media in su



Per tutti gli studenti delle scuole superiori, ma anche per quelli della terza media, il governo pensa di introdurre la didattica a distanza al 100%. Già il 75% delle lezioni alle superiori era online, come stabilito dall’ultimo Dpcm, ma ora si valuta se estendere la modalità a distanza anche agli studenti della terza media. Sarebbero, in totale, un milione di ragazzi in più fuori dalle scuole.

