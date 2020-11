Scuola, ipotesi di riapertura prima di Natale: il piano della ministra Azzolina



Oggi la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha convocato i sindaci delle città metropolitane. Il governo valuterà la possibilità di consentire un ritorno a scuola per tutti in presenza già dal prossimo 9 dicembre. I dubbi della viceministra Ascani: “Stiamo lavorando per risolvere le criticità prima possibile. La riapertura può avvenire non appena abbiamo un sistema che è in grado di reggere”.

