Sei anni dall’omicidio del piccolo Lorys: “Veronica ha pianto tanto, manderà dei fiori”



“Veronica si è commossa ricordando l’anniversario della morte del piccolo, ha pianto tanto. Come ogni anno manderà dei fiori sulla sua tomba”. Così, a Fanpage.it, nel giorno in cui ricorre la morte del piccolo Lorys Stival, Francesco Villardita, avvocato di Veronica Panarello, in carcere da sei anni per l’omicidio del figlioletto Lorys Stival.

