Settanta migranti alla deriva al largo di Lampedusa: Alarm Phone chiede il soccorso italiano



Un’altra imbarcazione con a bordo 70 migranti sarebbe in difficoltà al largo di Lampedusa. A lanciare l’allarme è Alarm Phone che su Twitter chiede alle autorità italiane di intervenire tempestivamente per evitare una tragedia simile a quella di mercoledì in cui ha perso la vita anche un bambino di appena sei mesi.

