“Sono qui, aiuto”: il miracolo della piccola Ayla estratta viva dopo 91 ore dalle macerie in Turchia



Un altro miracolo per la Protezione Civile turca che ha estratto una bambina di 3 anni dalle macerie del suo appartamento crollato a Smirne dopo una violentissima scossa di terremoto. La piccola, di soli 3 anni, non è in pericolo di vita. Sua madre risulta invece ancora dispersa e con il passare delle ore, le speranze di salvarla diventano sempre più labili.

