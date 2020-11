Strage di Carignano (TO), il sindaco: “Tutta la comunità è scossa”



Immotivata, assurda, misteriosa. La strage di Carignano che ha svegliato la piccola cittadina alle porte di Torino ha come protagonista ancora una volta un uomo, Alberto Accastello, 40 anni e grande lavoratore come dicono tutti in paese, che un lunedì mattina all’alba prende la sua pistola e fa fuoco contro la moglie, i due figli gemelli di due anni appena e il cane, mette la parola fine sulla sua famiglia con un ultimo colpo di pistola e si suicida.

Continua a leggere



Immotivata, assurda, misteriosa. La strage di Carignano che ha svegliato la piccola cittadina alle porte di Torino ha come protagonista ancora una volta un uomo, Alberto Accastello, 40 anni e grande lavoratore come dicono tutti in paese, che un lunedì mattina all’alba prende la sua pistola e fa fuoco contro la moglie, i due figli gemelli di due anni appena e il cane, mette la parola fine sulla sua famiglia con un ultimo colpo di pistola e si suicida.

Continua a leggere

Continua a leggere