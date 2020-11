Strage Erba, Cassazione nega accertamento su nuovi reperti



Ennesimo no per Olindo Romano e Rosa Bazzi i due coniugi condannati all’ergastolo per la strage di Erba. Anche la corte di Cassazione ha respinto la richiesta di accertamento su nuovi reperti. ” Vorremmo sapere una volta per tutte su quali ‘armi’ possiamo contare per chiedere la revisione a cui stiamo lavorando” ha commentato l’avvocato Fabio Schembri.

