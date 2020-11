Strage familiare a Torino, Accastello aveva annunciato: “Presto non ci sarò più”



Alberto Accastello aveva deciso di sterminare la famiglia e togliersi la vita. Per questo, prima di compiere la strage ha chiamato il fratello per annunciare: “A breve non ci sarò più”. L’operaio ha sparato alla moglie Barbara, ai loro gemellini e al cane di famiglia. Unica superstite la bimba, ricoverata in ospedale in condizioni gravissime.

