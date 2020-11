Taranto, picchia la compagna e aggredisce suo figlio con un bastone: arrestato uomo di 46 anni



Ha picchiato ferocemente la sua compagna e si è poi scagliato contro il figliastro di 18 anni che aveva cercato di difendere la madre. Per questo motivo un 46enne è stato arrestato a Taranto dopo ore molto concitate per le ricerche del 46enne nella città e per i soccorsi che hanno dovuto trasportare il ragazzo in ospedale in gravi condizioni.

