Temptation Island 7, Anna Boschetti: “Aspettavo un bambino da Andrea”



Anna Boschetti rivela pubblicamente la gravidanza persa alla quinta settimana, a pochi giorni dalla fine della sua relazione con l’ex Andrea Battistelli. Lo fa in una diretta Instagram, scatenando la reazione di lui: “Un argomento molto delicato che a mio avviso non doveva uscire”. I due sono stati protagonisti, come coppia, della settima edizione di Temptation Island.

