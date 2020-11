Terapie intensive allo stremo: in 17 Regioni è stata superata la soglia critica



Dai reparti ospedalieri alla medicina del territorio, le strutture sanitarie in Italia sono sempre più in difficoltà. Secondo gli ultimi dati di Agenas, l’Agenzia per i servizi sanitari regionali, nel giro di una settimana le Regioni a rischio sul fronte delle terapie intensive sono passate da 10 a 17. Ed i medici hanno proclamato lo stato di agitazione.

