Terapie intensive, superata la soglia critica del 30% di posti letto occupati



L’Italia entra in zona “critica” per quanto riguarda il tasso di occupazione delle terapie intensive per Coronavirus. Il ministero della Salute ha fissato l’asticella al 30% di posti occupati, mentre i dati di oggi hanno portato il tasso nazionale dal 29 al 31%. Rispetto a ieri, c’è stato un incremento di 203 posti occupati in 24 ore, per un totale di 2.225 persone in terapia intensiva.

