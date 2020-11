Torino, la foto simbolo della seconda ondata: decine di ambulanze incolonnate verso gli ospedali



Una colonna di decine di ambulanze in fila per raggiungere gli ospedali di Torino: è una delle immagini più forti di questa seconda ondata di contagi da coronavirus, una foto che racconta meglio di molte altre la nuova emergenza sanitaria che medici e infermieri stanno fronteggiando. Da domani in Piemonte sarà lockdown.

Continua a leggere



Una colonna di decine di ambulanze in fila per raggiungere gli ospedali di Torino: è una delle immagini più forti di questa seconda ondata di contagi da coronavirus, una foto che racconta meglio di molte altre la nuova emergenza sanitaria che medici e infermieri stanno fronteggiando. Da domani in Piemonte sarà lockdown.

Continua a leggere

Continua a leggere