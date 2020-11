Torino, liceo vieta agli studenti la Dad davanti alla scuola: “Luogo inadatto alla concentrazione”



La dirigente scolastica del liceo Gioberti di Torino Miriam Pescatore ha diffuso una circolare per vietare agli studenti di assistere alle lezioni in didattica a distanza davanti alla scuola, emulando la dodicenne Anita e i suoi amici che da giorni hanno dato vita al movimento “Schools For Future” per protestare contro la Dad.

