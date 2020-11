Torino, l’ospedale San Luigi è pieno: pazienti ricoverati in chiesa tra il crocifisso e l’organo



L’ospedale San Luigi di Orbassano, in provincia di Torino, è ormai al limite: in questa struttura, che ospita circa 200 malati di Covid-19, è stato allestito un altro reparto all’interno della chiesa. Dove fino a qualche giorno fa erano sistemate le panche per i fedeli sono state allestite dagli uomini della Protezione Civile regionale una quarantina le barelle.

Continua a leggere



L’ospedale San Luigi di Orbassano, in provincia di Torino, è ormai al limite: in questa struttura, che ospita circa 200 malati di Covid-19, è stato allestito un altro reparto all’interno della chiesa. Dove fino a qualche giorno fa erano sistemate le panche per i fedeli sono state allestite dagli uomini della Protezione Civile regionale una quarantina le barelle.

Continua a leggere

Continua a leggere