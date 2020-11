Torino, maestra d’asilo licenziata dopo i video hard: “Diffusi dall’ex nella chat del calcetto”



Per una maestra d’asilo di un comune nel torinese si è realizzato un incubo: alcuni suoi video hard di natura privata sono stati diffusi in chat dall’ex ragazzo. Quando il materiale ha iniziato a girare, sono arrivati anche ricatti e minacce. In ultimo il licenziamento. La donna ha sporto denuncia.

