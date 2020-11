Torturò e uccise la cucciola Pilù, poi pubblicò le sevizie online: niente sconto di pena



Torturò e uccise il cane della sua fidanzata di allora, probabilmente per vendetta. Non pago del crimine commesso, pubblicò i video delle sevizie sui social. Proprio nella giornata di ieri 2 novembre 2020 è iniziato il processo a Pistoia che vede un unico imputato. La giudice ha deciso di non concedere sconti di pena all’autore di tale gesto.

