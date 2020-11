Tragedia a Pordenone: incastrato nella cinghia del passeggino, Lorenzo muore soffocato a 9 mesi



Dramma a Pordenone, dove un bimbo di 9 mesi è morto in seguito ad una crisi respiratoria venerdì scorso mentre faceva un pisolino nel passeggino. Sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta, seppur come atto dovuto: secondo una prima ricostruzione, il piccolo avrebbe cercato di scendere dal passeggino rimanendo però incastrato in una cinghia di sicurezza che lo avrebbe soffocato.

