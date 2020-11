Tragedia a Quiliano, ragazzo trovato senza vita nel giardino di una villetta



Un giovane sui 30 anni, di nazionalità asiatica, è stato ritrovato privo di vita nel giardino di una villetta, a Quiliano, nel Savonese. Le cause della morte restano sconosciute, per ora, ma non si esclude che possa essersi trattato di un arresto cardiaco. Sul posto sono giunti anche il sindaco di Quiliano, Nicola Isetta e la vicesindaco e assessore ai servizi sociali Nadia Ottonello.

