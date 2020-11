Tragico incidente all’alba in A4 tra un camion e due furgoni: un morto e due feriti



Doppio incidente stradale tra un mezzo pesante e due furgoni in A4 tra i caselli di San Donà e Roncade Meolo, in direzione Venezia. I pompieri hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto da un furgone un uomo rimasto incastrato al posto guida, preso in cura dai sanitari del Suem. Un altro ferito è stato assistito dai sanitari e portato via, mentre per una terza persona non c’è stato nulla da fare.

Continua a leggere



Doppio incidente stradale tra un mezzo pesante e due furgoni in A4 tra i caselli di San Donà e Roncade Meolo, in direzione Venezia. I pompieri hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto da un furgone un uomo rimasto incastrato al posto guida, preso in cura dai sanitari del Suem. Un altro ferito è stato assistito dai sanitari e portato via, mentre per una terza persona non c’è stato nulla da fare.

Continua a leggere

Continua a leggere