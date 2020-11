Trapani, il pastore ha il Covid e il sindaco si prende delle sue pecore: “Provo a dargli una mano”



La storia di Gaspare Giacolone, sindaco di Petrosino, in provincia di Trapani, che ha deciso di prendersi cura del gregge di un suo concittadino pastore colpito dal Coronavirus: “Il covid è anche questo, colpisce direttamente e indirettamente chi non c’entra niente. Mentre io non ho mai pensato che fare il sindaco fosse tutto onore e gloria. È mettere i piedi nella terra bagnata di sudore, dove c’è lavoro e sacrificio”.

