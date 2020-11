Trentino, scomparso il 18enne Nicolas Rossi: “Se lo avete visto aiutateci”



Ha solo diciotto anni, Nicolas Rossi il ragazzo scomparso in Trentino poche ore fa, in circostanze allarmanti. “Se avete visto Nicolas – si legge nell’appello diffuso via social dalla famiglia – o sapete dove sia vi preghiamo di contattare il 112. Il diciottenne è stato visto per l’ultima volta ad Ala (Trento).

