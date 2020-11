Uccise la moglie in mare, condannato a 24 anni: “Vendetta per un tradimento di 40 anni prima”



La Corte d’Assise di Cagliari ha condannato a 24 anni per omicidio volontario Giovanni Perria, pensionato di Narbolia (Oristano) accusato di aver ucciso la moglie Brigitte Pazdernik, scomparsa il 10 ottobre 2018 e ritrovata tre giorni dopo in riva al mare senza vita. Lo avrebbe fatto per vendicare un tradimento di 40 anni prima. L’imputato ha sempre respinto le accuse.

