Un ristoratore di Torino: “Basta vittimismo, i soldi del governo sono già arrivati”



Dimitri Bianchi, ristoratore di Torino, è stato colpito dalla crisi. Lui però non è sceso in piazza a manifestare: “Mi sono vergognato delle vittimismo di alcuni colleghi, hanno manifestato l’indomani, prima ancora di vedere se i ristori sarebbero arrivati. A me sono arrivati in anticipo, e non sono pochi”.

Continua a leggere



Dimitri Bianchi, ristoratore di Torino, è stato colpito dalla crisi. Lui però non è sceso in piazza a manifestare: “Mi sono vergognato delle vittimismo di alcuni colleghi, hanno manifestato l’indomani, prima ancora di vedere se i ristori sarebbero arrivati. A me sono arrivati in anticipo, e non sono pochi”.

Continua a leggere

Continua a leggere