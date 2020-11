“Una vita spesa al servizio degli altri”. Addio Gaetano Fuso, ex poliziotto malato di Sla



Gaetano Fuso era un poliziotto. Alla Sla, malattia contro la quale combatteva da 6 anni, aveva risposto realizzando un lido in cui i disabili fossero liberi di godere del mare, nel suo Salento. “Il mare è libertà e nel momento in cui sono in acqua riesco a dimenticare la malattia, mi sembra di vederla rosicare sul bagnasciuga”, diceva. Oggi si è spento.

Continua a leggere



Gaetano Fuso era un poliziotto. Alla Sla, malattia contro la quale combatteva da 6 anni, aveva risposto realizzando un lido in cui i disabili fossero liberi di godere del mare, nel suo Salento. “Il mare è libertà e nel momento in cui sono in acqua riesco a dimenticare la malattia, mi sembra di vederla rosicare sul bagnasciuga”, diceva. Oggi si è spento.

Continua a leggere

Continua a leggere