Vaccino anti-covid, Galli difende Crisanti: “È stato travisato. Da Pfizer pochi dati”



Le parole del primario del reparto Malattie Infettive dell’ospedale Sacco di Milano, in difesa del virologo Andrea Crisanti che, come è noto, ha dichiarato che non si sottoporrebbe al vaccino anticovid a gennaio in assenza di dati. “Tutte le persone serie sono seccate dal fatto che Pfizer sia avara di dati ma prodiga di dichiarazioni pubbliche.

