Vaccino anti-Covid, i dubbi degli italiani: solo uno su tre vorrebbe farlo subito



Secondo un sondaggio Ipsos per la trasmissione DiMartedì, gli italiani non hanno grande fiducia nel vaccino anti-Covid: il 42% ha detto che se fosse disponibile a inizio 2021 aspetterebbe comunque a farlo, il 16% ha detto che non lo farebbe comunque, mentre solo un cittadino su tre vorrebbe vaccinarsi. Pessimismo anche per il prossimo anno: secondo più della metà degli italiani, nel 2021 non ci saranno vaccini per tutti.

