Vaccino antinfluenzale, Scotti (Fimmg): “Acquistate 17,8 milioni di dosi, ma sono insufficienti”

Silvestro Scotti, segretario generale della Fimmg, la Federazione italiana medici di famiglia, ha fatto a Fanpage.it il punto della situazione sulla vaccinazione antinfluenzale in Italia: “Acquistate 17,8 milioni di dosi, ma sono insufficienti a coprire anche gli aventi diritto. Sistema di acquisti basato su gare regionali è pure follia, per questo alcune, come la Lombardia, sono in ritardo. Il vaccino anti-Covid? Serve piano di comunicazione chiaro e preparazione”.

