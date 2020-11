Vaccino Covid: come sarà distribuito, a chi andranno le prime dosi e cos’è il patentino di immunità



Le prime 3,4 milioni di dosi di vaccino arriveranno in Italia entro gennaio 2021 e saranno somministrate a 1,7 milioni di persone entro la fine di marzo. Le regioni stanno individuando i luoghi per lo stoccaggio – a 80 gradi sotto zero – poi si partirà con la distribuzione a partire dai soggetti più vulnerabili.

