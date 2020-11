Vaccino covid, Cts contro Crisanti: “Lui non ha competenze, la sicurezza sarà garantita”



Dopo le affermazioni di Crisanti secondo il quale “senza dati a disposizione” sarebbe meglio non fare il vaccino, anche il Comitato tecnico scientifico ha preso una dura posizione contro di lui parlando di “dichiarazioni gravi”. “Comportamenti inopportuni e da censurare che provengono da una persona che non ha competenza in materia” hanno fatto sapere dal Cts.

Continua a leggere



Dopo le affermazioni di Crisanti secondo il quale “senza dati a disposizione” sarebbe meglio non fare il vaccino, anche il Comitato tecnico scientifico ha preso una dura posizione contro di lui parlando di “dichiarazioni gravi”. “Comportamenti inopportuni e da censurare che provengono da una persona che non ha competenza in materia” hanno fatto sapere dal Cts.

Continua a leggere

Continua a leggere