Vaccino Covid Pfizer efficace al 95% in fase 3: i risultati dei test, presto l’autorizzazione



Il vaccino Covid Pfizer e BioNTech è risultato efficace al 95% durante la fase tre della sperimentazione. Ad annunciarlo oggi sono state le due aziende illustrando i risultati del completamento della ‘Fase 3’ dei test. In base ai dati le stesse Pfizer e BioNTech hanno deciso che la richiesta di autorizzazione per l’uso di emergenza sarà depositata a giorni alla Food and Drugs Administration Usa.

